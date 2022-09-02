貢寮壩滿水位解基隆中正信義區供水 員山子差1米就分洪

軒嵐諾颱風帶來大雨，連兩日降雨集中基隆河上游山區，員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度。新北貢寮壩因2個多月來未有效降雨，水位驟降導致缺水，貢寮、雙溪昨天和今天大雨進帳，貢寮壩已滿水位，解決基隆中正和信義區高地供水不足之苦，但新山水庫蓄水蓄仍只有三成多，還待天降甘霖解旱象。

第十河川局長陳健豐表示，北部地區將首當其衝，氣象局總雨量預測於新北市山區將達到400到700毫米，十河局除已針對轄區內高風險地區進行加強巡視，密切關注水情狀況，並已預設兩部移動式抽水機至基隆市管區排大武崙溪，協助地方政府應變工作。

陳健豐說，昨天一波降雨，基隆河員山子分洪水位一度達到62公尺，僅差1公尺就達分洪堰高度，此次降雨集中基隆河上游山區，特別加強基隆河沿線貨櫃場查核工作 ，確認員山子閘門操作正常，考量員山子可能於本次颱風期間進行分洪，請分洪隧道出口沿海地區民眾，與行經北37線道路、台2線道路之人車務必提高警覺。

十河局指出，新店溪上游山區也是本次降雨集中地區，十河局雖於8月初完成防汛宣導工作，但仍提醒烏來地區民眾務必提高警覺。

十河局呼籲，新北市、基隆市、北海岸地區相關單位，應嚴防強風豪雨，河邊較低窪地區要慎防淹水，上游水庫隨時都有調節性放水的可能。