台北市仍不開放河濱烤肉 違規野炊可罰6千元

中秋假期即將到來，去年水利處就發布公告，無論何時都不得在河濱公園內烤肉，台北市政府今天發新聞稿再度提醒，目前北市河濱公園仍維持禁止烤肉、野炊活動，民眾請勿違規，以免遭到取締處罰，最高可罰6000元罰鍰。

北市水利處表示，去年因疫情考量，發布公告自2021年9月15日起即禁止在北市河濱公園進行烤肉、野炊活動。

水利處指出，今年度經過再次審慎評估，考量目前疫情仍有升溫趨勢及Omicron亞型變異株高傳染力及免疫逃脫特性，加上河濱公園屬開放空間管理不易，為避免群聚造成疫情擴散及新型病毒散播，所以今年中秋期間，仍維持原有公告事項，禁止烤肉及野炊活動。

水利處呼籲，針對中秋節期間禁止於河濱公園從事烤肉、野炊活動，將會派員加強巡邏，若發現民眾違規烤肉、野炊行為，經巡查人員勸導驅離未停止違規行為者，會依「北市公園管理自治條例」，按違規次數及情節開罰，每次1200元至6000元罰鍰，民眾若有發現違規烤肉或野炊，可撥打1999檢舉。