防軒嵐諾釀災 北市水利處、衛工處、大地處防颱整備

颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，北市各局處進行防颱整備，包括衛工處檢查、準備各項抽水設施，大地處整合山坡地防災資訊與土石流潛勢溪流防災，水利處也已經準備好啟用防水閘門或閘鈑因應、加強水情監控，市區地勢較低漥地點將預布抽水機組，及時投入緊急抽排水作業。

中央氣象局已發颱風海上警報，預計今、明2天北部會有豪雨發生，為嚴防颱風帶來的強風暴雨，北市工務局衛工處已完成全市汙水下水道系統的防颱整備，包括檢查3座汙水處理廠、4座汙水抽水站、36處揚水站、14座截流站及紓流設施，確認15處堤外人孔密閉良好。

北市大地處也完成50條土石流潛勢溪流、50座沉砂池清疏，以及11項緊急搶災的開口契約已完成發包待命，同時更新27處防災地圖，及建置保全住戶清冊；山區施工中工程，已責成施工單位確實執行自主檢查及防災整備。

大地處表示，目前已由專人掌握颱風動態，並啟動權管地區之巡檢機制，並於颱風來臨於北投、士林、內湖、信義、大安、文山及南港等7個行政區，設置12處山坡地搶災人力及機具待命地點，如有災情將立即前往搶救。

水利處說，從去年12月起就針對北市各項水利建造物進行的三階段總檢查，包括88座抽水站、423部抽水機組、61座沉沙池、111公里之堤防、36座疏散門、1158座閘（閥）門，已全數檢查完成；因應颱風來襲，8月31日啟動加強巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前功能正常。