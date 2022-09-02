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防軒嵐諾釀災 北市水利處、衛工處、大地處防颱整備

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
北市水利處在颱風前檢查移動式抽水機功能是否正常。圖／北市工務局提供
北市水利處在颱風前檢查移動式抽水機功能是否正常。圖／北市工務局提供

颱風軒嵐諾」來勢洶洶，北市各局處進行防颱整備，包括衛工處檢查、準備各項抽水設施，大地處整合山坡地防災資訊與土石流潛勢溪流防災，水利處也已經準備好啟用防水閘門或閘鈑因應、加強水情監控，市區地勢較低漥地點將預布抽水機組，及時投入緊急抽排水作業。

中央氣象局已發颱風海上警報，預計今、明2天北部會有豪雨發生，為嚴防颱風帶來的強風暴雨，北市工務局衛工處已完成全市汙水下水道系統的防颱整備，包括檢查3座汙水處理廠、4座汙水抽水站、36處揚水站、14座截流站及紓流設施，確認15處堤外人孔密閉良好。

北市大地處也完成50條土石流潛勢溪流、50座沉砂池清疏，以及11項緊急搶災的開口契約已完成發包待命，同時更新27處防災地圖，及建置保全住戶清冊；山區施工中工程，已責成施工單位確實執行自主檢查及防災整備。

大地處表示，目前已由專人掌握颱風動態，並啟動權管地區之巡檢機制，並於颱風來臨於北投、士林、內湖、信義、大安、文山及南港等7個行政區，設置12處山坡地搶災人力及機具待命地點，如有災情將立即前往搶救。

水利處說，從去年12月起就針對北市各項水利建造物進行的三階段總檢查，包括88座抽水站、423部抽水機組、61座沉沙池、111公里之堤防、36座疏散門、1158座閘（閥）門，已全數檢查完成；因應颱風來襲，8月31日啟動加強巡查，確保堤防、疏散門、沉沙池、及抽水站於颱風侵襲前功能正常。

另外，水利處也針對地勢低漥地點預布抽水機，辦理緊急抽排水作業，委外辦理各項搶修搶險工作；防汛器材部分，備妥9部12英吋移動式抽水機、40部4英吋移動式抽水機、太空包400包、砂包2500包及2010個空砂袋，另於敦煌碼頭堤內水防道路堆放100塊混凝土防汛塊，以備不時之需。

北市大地處視察士林區DF046土石流潛勢溪流巡檢無異常。圖／北市工務局提供
北市大地處視察士林區DF046土石流潛勢溪流巡檢無異常。圖／北市工務局提供
北市衛工處檢查15處堤外人孔密閉狀況是否良好。圖／北市工務局提供
北市衛工處檢查15處堤外人孔密閉狀況是否良好。圖／北市工務局提供

颱風 北市 土石流 軒嵐諾

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