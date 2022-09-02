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爆粗口是不尊重議會？柯文哲：是對陳時中講法有意見
台北市長柯文哲昨在議會總質詢中，針對民進黨台北市長參選人陳時中要公布大巨蛋決策過程紀錄檔案，柯突然爆粗口駡說，「他想還去挖什麼檔案？這屁話，屁話連篇，他Ｘ的」。對於昨天爆粗口，柯文哲今天在總質詢時強調，陳時中講的都沒有意義，講的是錯的。
陳時中針對柯文哲在議會爆粗口，今早受訪指出，他只是表達競選政見，反問柯文哲「是否尊重議會」；柯文哲下午在議會總質詢中，議員張斯綱問柯文哲，爆粗口是不尊重陳時中，還是不尊重議會？柯文哲說，他是對陳時中的講法有意見。
柯文哲說，大巨蛋案都已經開開廉政平台，有什麼會議記錄沒上網的？陳時中講的都沒有意義，公開透明，像這種 特殊案子，公開才是最安全，且早就公開，覺得陳時中講的是錯的。
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