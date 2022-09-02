新北攜手5大學6公學協會 培養都更跨領域人才

有鑒於都更人才不足，新北市長侯友宜今天跟致理科大等5所大專院校及6大公學協會代表，共同參與都市更新人才培育暨跨領域合作簽署儀式，攜手向下紮根培育都更青年人才，並建立都市計畫、建築與景觀設計、估價及不動產開發等跨領域產學合作平台。

今天活動中，侯友宜代表市府，與致理科技大學、台北大學、輔仁大學、淡江大學、宏國德霖科技大學參與簽署儀式，新北市不動產開發商業同業公會、都市計畫技師公會全國聯合會、新北市建築師公會、新北市不動產估價師公會、新北市都市更新學會、新北市都市更新推動協會也簽署合作契約。

侯友宜表示，他4年前提出都更三箭，現在的成果還不夠，還有努力成長的空間，都更不容易，早期給人感受又不好，過了20年一個都更案都無法過，政府公權力是關鍵，若不調整步伐，專業術語民眾聽不懂，不但要有專業、高EQ去溝通，人才要提早從學校培育，包含估價師、景觀、建築等多方面，還要跟產業、公協會合作全力推動都更。

致理科大校長陳珠龍分享，過去自己參加過都更說明會，但經驗不好，家中老房子還是沒都更成功，他也發現很多住戶需要幫助，希望未來可以合作成立非營利事業專業機構，可以代替建商跟民眾溝通，也可增加學生參與機會跟實現社會責任。