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軒嵐諾颱風來襲 中央二級開設 新北全力防颱整備
新北市政府依據中央氣象局資料，軒嵐諾颱風中心目前在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，並逐漸加速往北移動，路徑預報西偏，不排除於今天晚上發布陸上颱風警報。
為及早因應颱風來襲，新北市災害應變中心在今天上午11時30分二級開設，市府各相關單位立即進駐並由副市長劉和然召開整備會議，他要求各局處及區公所切勿掉以輕心，持續落實各項防颱整備工作，包含82座抽水站測試、破堤與河道施工工程整備、招牌與路樹及鷹架固定等整備作業。
中央氣象局在今天上午8時30分發布軒嵐諾颱風海上颱風警報，中央災害應變中心2級開設，颱風中心在鵝鑾鼻東方海面，向西北轉北移動，其暴風圈正逐漸進入巴士海峽，對台灣東南部海面、東北部海面及巴士海峽構成威脅，預計颱風暴風圈有擴大趨勢。
受颱風外圍環流影響，巴士海峽及台灣附近各海面風浪增大；基隆北海岸、東半部，含蘭嶼、綠島、恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有長浪發生。
軒嵐諾颱風結構完整，外圍環流範圍大且挾帶豐沛水氣，並依氣象局預估北部、東北部地區及中部山區為主要降雨區，最顯著降雨將集中在北部山區。
市長侯友宜呼籲新北市民注意最新颱風資訊、避免外出活動，做好防颱準備工作，並配合市府各項預防性避難及管制措施，防颱準備中若需堆置砂包，可向各區公所申請；有關新北市防災相關資訊，如交通訊息、環境醫療、維生管線、防災宣導、活動異動及氣象資訊等，可至「新北市防災宣導互動網-災時專區」、「新北災訊E點通」、臉書「我的新北市」及LINE「新北市政府」查詢。本市各級防救災人員將持續監控颱風動態，加強所有防救災工作，以降低災害損失。
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