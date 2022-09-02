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影／中颱軒嵐諾持續接近 侯友宜：預估明日起風雨最強

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市新聞局表示，因應軒嵐諾颱風來襲，侯友宜上午至EOC關心態風動態。圖／新北市新聞局提供
新北市新聞局表示，因應軒嵐諾颱風來襲，侯友宜上午至EOC關心態風動態。圖／新北市新聞局提供

中央氣象局已於上午8時30分發布中颱軒嵐諾海警。新北市長侯友宜表示，因擔心颱風往西走，市府早上就開整備會議，還會持續觀察，預計周六上午至周日中午是風力雨量最高的時間，是否變強颱會密切觀察。

侯友宜表示，颱風即將進來，看到颱風走勢，比較擔心會往西走，新北市的東邊跟北邊，在整個暴風圈目前是擦邊球，但是會帶來雨量及風力，所以市府一直在關注，早上就開整備會議，陸上警報預判大概禮拜六的早上到禮拜天的中午發布，這段時間是風力跟雨量最高的時間，還要繼續的觀察。

侯友宜也呼籲，在東北角、在山區，以及北海岸活動的民眾，一定要注意安全，尤其沿海一定有長浪，民眾要謹記颱風來了，盡量不要前往，相關活動會隨時通知主辦單位，也隨時會監測會不會停班停課，市府都還在觀察，颱風目前還在走，現在是降為中颱，會不會回到強颱也會密切地觀察。

新北市新聞局表示，因應軒嵐諾颱風來襲，侯友宜上午至EOC關心態風動態，新北市預計11點30分二級開設，風雨影響新北市時間自9月2日至9月4日，預計9月4日海警解除，請民眾多加注意安全。

新北市長 颱風 侯友宜

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