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因應軒嵐諾颱風 北市災害應變中心提升為3級強化開設

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
軒嵐諾颱風來襲，北市府加強防颱。圖為天氣現況。記者楊正海／攝影
軒嵐諾颱風來襲，北市府加強防颱。圖為天氣現況。記者楊正海／攝影

中度颱風軒嵐諾外圍環流影響台灣，台北市長柯文哲上午在晨會中聽取北市災害防救辦公室簡報，因中央氣象局已發布海上颱風警報，北市災害應變中心立即提升為三級強化開設，並視颱風未來路徑和災情提升開設層級，各局處則依SOP啟動各項防颱整備措施，做好應變。

北市災害防救辦公室指出，昨天已通令工務、都發、觀傳局及其他工程單位針對招牌、圍籬、室外懸掛物及鷹架加強牢固及宣導，環保局加強溝渠清疏，水利處針對抽水站試俥操作，研考會、產業局及文化局則針對城博園區加強牢固作業；此外，針對易發生坍方與積淹水、施工工地等地區相關單位都需及早因應。

柯文哲指出，北市對於風災應變已有完整的SOP，各局處就依SOP啟動各項防颱整備措施，雖然目前各國官方路徑預估軒嵐諾颱風侵台的機率低，但外圍環流帶來的雨勢和雨量不可小覷，不能掉以輕心。

災防辦公室表示，依中央氣象局最新資料顯示，今日起至4日上午將是北市受軒嵐諾颱風外圍環流影響最顯著的時段，降雨熱區主要為迎風面的陽明山北側及北市南側山區，陣風預估可達7級風，中央氣象局已於2日8時30分發布海上颱風警報。

颱風 軒嵐諾 柯文哲

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