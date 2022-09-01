新北中和晚間停電！居民熱議「沒用愛嗎？」 台電：設備故障搶修中

近期停電事件頻傳，新北中和晚間再傳停電，有在地社團民眾反應，中和景新街及四維街一帶都有停電情形。消息一出，引發居民討論「沒用愛嗎？」、「第一個想到的就是松鼠」、「螞蟻吧」、「很熱」等猜測。

據台電停電查詢系統顯示，晚間7時5分即通報，現場搶修中，停電原因為線路設備故障，後來晚間7時41分、晚間8時36分又分別通報停電資訊，已立即派員趕赴現場處理，預計恢復供電時間為晚間9時37分。

台電台北南區營業處說明，今晚7時1分，因設備故障，造成新店及中和一帶停電，台電於接獲通報後即派員赴現場搶修，目前尚餘中和景新街496巷、四維街23巷等592戶停電，台電已積極搶修中。

台電台北南區營業處表示，針對這次停電事故造成民眾不便深感抱歉，後續將強化設備巡檢，以避免事故發生。