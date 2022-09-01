第四屆新北公益閱讀寫作班 千人選10名國中小學生獲獎

新北市教育局與聯合報系合作辦理「新北市公益閱讀寫作班」今年邁入第四屆，最終有10人從1500人中脫穎而出獲獎。獲獎同學分享，寫作能表達出心中想法，會很有成就感；新北教育局則說，寫作班讓孩童及弱勢可以培養閱讀寫作，成為適應未來生活的重要技能。

寫作班第四屆涵蓋30所國中、31所國小，共開辦61班閱讀寫作課程，近1500名學生參與，最終決選出國中及國小學生共10位學生的優秀作品，並於今日頒發獎項。

聯合報採訪中心副主任林政忠也在頒獎前分享寫作心得及技巧，自己跑政治新聞20年，最感動的卻是一位腦性麻痺小女孩寫的卡片，感動當時的第一夫人周美青前往參加慈善音樂會，最後寫成聯合報頭版頭的新聞，所以當記者不只可以揭發真相、記錄事實，還可以帶來正向的改變。

聯合報發行展業部總經理方桃忠表示，恭喜10位同學脫穎而出，其實從大家從報導上可以發現，文字的力量還有擴散效應，這樣就不只是文字上，還有各種媒介的擴散，所以今天獲獎相當不容易，也歡迎大家參加11月全國聯合盃作文大賽。

五股國中三年級同學林映辰表示，很喜歡透過寫作表達心中想法，來獲得成就感，當初是因為聯合報到學校內上課，在老師的鼓勵下參賽，沒想到意外得獎。另外，有得獎學生家長分享，孩童很喜歡閱讀，因此鼓勵參與課程及比賽，也希望藉此激起兄弟姐妹一同閱讀寫作的興趣。

教育局長張明文表示，這些年來讓很多孩童及弱勢可以有機會培養閱讀寫作，尤其寫作是108課綱中重要的素養，也是適應未來生活的重要能力，因此除學校培養外，也結合聯合報的寶貴資源及專業，共同持續推動公益寫作班，未來也將持續充實閱讀資源，讓孩童能透過寫作表達心中想法。