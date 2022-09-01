颱風軒嵐諾來襲 北市2日10時起河濱只出不進
颱風軒嵐諾來襲，北市表示，明上午10時河濱疏散門啟動「只出不進」管制措施，開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。
氣象局表示，預估最快明天白天會發布強颱軒嵐諾的海上颱風警報，北部、東北部防豪雨。
北市工務局水利工程處表示，將於明天上午10時起啟動河濱疏散門「只出不進」管制措施，另視降雨量及上游水庫放水情況，隨時有可能啟動疏散門及越堤坡道管制措施。
交通局也表示，因應中山、松山、士林、萬華、大同區部分疏散門及越堤道路只出不進，為紓解堤外停放車輛臨時停車需求，同時間開放疏散門周邊區域8公尺以上道路紅黃線停車，同時該區域路邊停車暫停收費。
水利處指出，已經開始啟動颱風前的各項整備工作，有將車輛停放於河川區內的車主，也請隨時注意疏散門關閉訊息配合移車或提早把車子移回堤內（市區），如果到了疏散門要關閉前還未移車而遭拖吊者，將依車型大小處新台幣1800到4800元罰鍰，經拖吊的車輛另需繳納移置費及保管費。
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