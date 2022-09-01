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台北萬城博志工僅30人？議員批：再寫荒誕新篇章

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
柯文哲卸任前舉辦城市博覽會規畫六大主題區。圖／北市府提供
柯文哲卸任前舉辦城市博覽會規畫六大主題區。圖／北市府提供

被視為台北市長柯文哲畢業展的台北城市博覽會日前開展，不過除了動線亂、英文版官網遭批錯誤百出，台北市議員鍾沛君今還發現，市府花4900萬舉辦城博，但廠商只提供志工30人，數量嚴重不足，市府還派股長級以上主管支援，淪為會場計時排班人員，再寫荒誕新篇章。對此，研考會表示，城博招募到逾200名志工，每個時段會安排30人在會場導覽，市府員工的反映，會溝通後降低駐點人力安排。

鍾沛君指出，社會局的第四展區涉及市府12個局處，竟要求其中6個局處，必須輪流排班，派駐股長級以上人員駐點導覽，甚至連中秋連假都已經被強制排班，每天分上、下午兩場，恐影響市府員工的行政工作。

鍾沛君說，過去前市長郝龍斌舉辦花博，志工都是上百人，但柯文哲的「畢業展」，竟只有30名導覽志工「定時導覽」，苦了市府員工，公務繁忙還要當導覽。

對此，社會局表示，因廠商的志工負責散客導覽，市府安排人力做團體導覽，第四展區的局處議題較多，才請市府人員輪班導覽，且各局處也都會依法給加班費。

鍾沛君 柯文哲

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