肯定新北1032位里長疫情辛勞 侯友宜表揚特優里長

新北市長侯友宜今日出席特優里長、績優民政人員表揚大會時說，新北1032位里長每日跑在第一線，疫情期間無私協助居家檢疫、送餐、弱勢關懷、疫苗接種到快篩發送等。

侯友宜今日出席特優里長、績優民政人員表揚大會，並致贈獎牌予122位特優里長，及51位績優民政人員。侯友宜說，新北1032位里長要挖掘地方問題不容易，都是經年累月不斷在里內走動關心，與每位里民熟悉，才發現里內需要改善的重點、建設及救助的對象。

侯友宜也提到，這四年來里長每日跑在第一線，疫情期間，無私協助居家檢疫、送餐、弱勢關懷、疫苗接種到快篩發送等，在市政建設的推展上，也多仰賴里長建言與協助，市府團隊務也與里長們站在第一線，聽市民的聲音，苦市民的苦。

本次受表揚的特優里長中，最高齡者為79歲三重區中山里長郭晉，積極爭取改造大智公園有成，並串聯起共融遊具及慈暉雕像，提供民眾更舒適、安全及友善的空間。 最資深者為永和區光復里長林炳文，服務年資高達35年，為強化里內藝文氣息，結合社區營造老師發起特別造街計畫，四處奔走籌畫，最終蛻變成知名藝術街，全長近500米，沿途紅屋白牆搭上圍牆邊裝置的楊三郎大型複製油畫，廣受里民好評。

最年輕的特優里長則為31歲永和區民治里長陳以樂，疫情期間除多次進行里內公共場域消毒、發放防疫物資共同抗疫，為解決數位落差，疫苗接種期間也提供到府為長者上網預約的貼心服務。此外，陳以樂更定期提供免費法律諮詢服務、頒發獎學金鼓勵學子向學。

另外，林口區湖南里長黃清龍在都市叢林的鋼筋水泥中開闢可食地景，里民就近即可體驗農耕日常生活樂趣。黃清龍也與區公所合作力推「幸福到你家」微型化銀髮陪伴課程，運用各公寓大廈提供公共設施，社區發展協會和里辦公處提供資源與人力，讓社區長輩下樓就可參加成長活動，讓在面臨疫情威脅下的長者不至因無法出門而影響其社交活動。

此外，新莊區立言里長劉進益，推廣節能減碳，將里民廢置的太陽能板加裝於里辦屋頂，除降低室內氣溫，更有效節約當月用電量15-20%，節能減碳事蹟曾獲環保署「低碳永續家園認證」銅級殊榮。

蘆洲區仁愛里長林宏典，成功改造里內髒亂點，其水湳街巷內有個遠近馳名的「水湳綠地」，先前堆放雜物且髒亂不堪，林宏典帶領環保志工和美術班師生動手整理有成；淡水區民生里長陳李明緣，則是積極營造在地產業，在樹梅坑溪兩旁種植樹梅，採收製作成果汁、果醬及蜜餞等產品，並將所得全數捐作獨居長者生活所需費用。