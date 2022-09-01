新北市自助選物販賣自治條例三讀通過 明年9月上路

新北市經發局制定「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，今天在議會三讀通過。經發局表示，娃娃機業者在商圈、社區或學校周邊大量設置，未來可依相關條例管制，違者可依法開罰，後續將函報行政院核定後公布，並於明年（2023年）9月1日施行。

經發局長何怡明指出，新北自助選物販賣機共有1852家，為全國最多，考量學校周邊社區為學生課前後重要活動範圍，條例訂定營業場所設置應距離國民中小學及高中職學校100公尺以上。另外，營業場所晚上若聚集人潮，噪音會影響社區安寧，條例也規定位在住宅區的業者應擬夜間維護管理，經核准後執行，才能在晚上十點至隔天上午八點間營業。

何怡明指出，從訂定草案開始，市府陸續邀集自助選物販賣公會、中小學家長會長協會、家長協會、教師會研商自治條例草案內容，並電話調查民眾意願，結果有八成以上民眾支持，後續將加強輔導業者，正向導引娃娃機業者經營，兼顧消費與娛樂需求。

經發局補充，自助選物營業場所位置應臨接寬度6公尺以上道路，並應距離國民中小學、高級中等學校100公尺以上。違反規定者，經發局將命其停止經營自助選物販賣業務，如仍繼續營業者，可開罰3萬元至10萬元，並得按次處罰。

經發局表示，業者若在住宅區開設且未有提送夜間管理維護計畫，不得於下午10時至翌日上午8時前營業，如有違反規定，可罰6千元至3萬元。另外，機台內不得改裝或加裝障礙物、隔板、彈跳裝置或其他影響取物可能之設施，違反規定者，可處1萬元至10萬元以下罰鍰。後續將函報行政院核定後公布，並於明年（2023年）9月1日施行。