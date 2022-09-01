安坑輕軌將結合文化及觀光 文史團體盼站牌加註古地名

新北安坑輕軌年底有望通車，市府盼路線結合文化及觀光等元素，在地文史團體「暗坑文化工作室」負責人吳柏瑋表示，安坑輕軌是條充滿文化的路線，應該藉由古地名串連當地歷史，應可在輕軌站以副站名方式展現；新北捷運局回應，車站命名有一定程序，加註副站名可行，不過要一定流程，經費也得由申請單位負擔。

吳柏瑋指出，不少在地民眾認為安坑輕軌的方便性有待商確，原因在於這條捷運路線的設計並不符合在地人的生活習慣與方便度，因此除服務地方居民的通勤使用外，也該要能振興地方經濟，而安坑輕軌其實就是一條充滿文化的路線。

吳柏瑋認為，不只是沿線有些過去有關迫害人權的遺址，地方上有許多文化特色，也可藉由輕軌串聯安坑兩百年發展史，所以安坑輕軌站應該使用在地的古地名，而這樣的倡議也得到廣大迴響，其中有支持鼓勵的，也有反對意見，但綜合下來後，更加堅定增加古地名的目標。

其中很多站可以古地名作為主站名，或者直接作為副站名，如耕莘安康院區改為「車仔路」、玫瑰中國城改為「二叭仔」、陽光運動公園改為「石頭厝」、新和國小改為「挖仔」等。事實上，現今台北捷運及淡水輕軌就有很多使用古地名作為站名，這是可以創造捷運與觀光雙贏的方案。吳柏瑋呼籲，現在改還來的及，他也在新北公共政策平台提案「安坑輕軌應增設本地地名之主站名或副站名」。

新北市捷運局回應，新北捷運車站命名都是由車站所在地的區公所廣徵地方意見後，提出建議名稱，經評審小組決議，由捷運局陳報市府核定公告，而安坑輕軌車站命名是在2017年啟動，並於當年12月公告。