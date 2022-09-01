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汐止社后橋路面下雨積水 民怨水花濺濕全身

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區社后橋下雨就會積水，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。圖／觀天下有線電視提供
汐止區社后橋下雨就會積水，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。圖／觀天下有線電視提供

汐止區中興路人車很多，不過，在社后橋的路面，只要下雨就會積水，就有民眾抱怨，走在人行道上，旁邊的汽、機車一過濺起水花，就會被噴的一身濕，所以，新北市議員廖先翔就召集相關單位人員現場會勘，要求改善。

民眾說，經常被水花噴的一整身，因為，橋面中間只要下雨就會積一大灘的水，兩側都會，只要有機車騎過去，就會噴的整身濕答答，很麻煩。

新北市議員廖先翔指出，社后橋平時有很多行人在走，有民眾反應在下雨過後，可能當被在鋪柏油的時候洩水坡度沒有處理的很好，導致在下雨過後，大約在橋1/3的地方會有積水，造成行人在走的時候，如果旁邊有車子經過會濺起一些水花，濺到行人身上會非常的不舒服。

廖先翔表示，在經過討論後，如果要調整洩水坡度的話，橋面柏油都要重新鋪設，經費會比較高一點，所以，公所會先往側排方向來改善，人行道下埋小涵管將水引導到橋的外側直接下到基隆河，避免再有類似情形發生。

人行道 議員 汐止

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