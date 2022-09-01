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割稻體驗紀錄展 新市國小傳承食農教育

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水新市國小插秧與割稻活動，讓孩子紀錄下來製作成一本小書冊，並且展示在大家眼前。圖／紅樹林有線電視提供
淡水新市國小插秧與割稻活動，讓孩子紀錄下來製作成一本小書冊，並且展示在大家眼前。圖／紅樹林有線電視提供

為了推廣食農教育淡水新市國小創建學校就設計了一大片的農田，要來給小朋友體驗當農夫的樂趣，每年三月及七月者會有插秧與割稻活動，不只是讓孩子體驗，更將這些過程，結合校本課程，讓孩子紀錄下來製作成一本小書冊，並且展示在大家眼前。

淡水新市國小校園內保留著一畝田，600平方公尺的農園，其中100平方是水稻田，其餘農地種植有機農作物，每年三月以及七月者會有插秧與割稻活動。

新市國小主任黃世民指出，在校本課程永續的部份來說，讓五年級的學童從插秧到割稻，都紀錄在小書本當中，將學校的語文課程、藝術人文課程以及綜合課程所學都融入在其中，藉由圖畫、照片與文字，把這些過程完整的呈現在小書本當中，並且寫出學生體驗的心得與感受。

主任黃世民表示，每年的割稻體驗活動非常豐富，有打稻穀體驗，結合草編的技術，一起製作古早的稻草編織以及磨稻穀實作。藉由紀錄小書的製作，不但可以讓孩子體驗，更能夠學習到食農教育，讓新市的師生重新認識這即將消失的米食文化傳統技藝，這全部的點點滴滴，從無到有的完整呈現，也讓大家看到新市學生的學習成果。

食農教育 淡水

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