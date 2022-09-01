瑞芳里長登記年輕人爭出線 23歲參選里長

新北市第四屆里長登記邁入第四天，今(1)日正好是好日子，瑞芳區龍山、龍安、龍鎮三位現任里長，以「老街共好，不分里我」的目標，現身登記現場。瑞芳區出現最年輕里長參選人江承翰，年僅23歲，有活力充滿幹勁，他也期許以活力青年來服務里民。

新北市第四屆里長登記，瑞芳區今日邁入第四天，不少里長看好日子相約一起登記，龍山、龍安、龍鎮三位現任里長，都是從瑞芳老街協會發跡，以「老街共好，不分里我」的目標，串聯火車站後街的共同議題並持續推動，三人也特地穿上老街協會的T恤現身登記現場。

今日同時也出現瑞芳區最年輕的里長參選人江承翰，88年次今年只有23歲的江承翰，今年要來角逐龍興里的里長，希望可以傳承爺爺當初服務鄉里的精神，以自己的熱血與活力，希望有機會可以來服務地方鄉親。

另外，今日也有已經服務滿三屆，要繼續拚第四屆連任的吉安里里長謝永昌，謝永昌說，時間過得很快，一晃眼就12年過去了，十年多來在里內也推動不少建設，始終秉持服務為本，要繼續往下一個四年邁進。