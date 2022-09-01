快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

瑞芳里長登記年輕人爭出線 23歲參選里長

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區第四屆里長登記出現最年輕里長參選人江承翰，年僅23歲，有活力充滿幹勁。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區第四屆里長登記出現最年輕里長參選人江承翰，年僅23歲，有活力充滿幹勁。圖／觀天下有線電視提供

新北市第四屆里長登記邁入第四天，今(1)日正好是好日子，瑞芳區龍山、龍安、龍鎮三位現任里長，以「老街共好，不分里我」的目標，現身登記現場。瑞芳區出現最年輕里長參選人江承翰，年僅23歲，有活力充滿幹勁，他也期許以活力青年來服務里民。

新北市第四屆里長登記，瑞芳區今日邁入第四天，不少里長看好日子相約一起登記，龍山、龍安、龍鎮三位現任里長，都是從瑞芳老街協會發跡，以「老街共好，不分里我」的目標，串聯火車站後街的共同議題並持續推動，三人也特地穿上老街協會的T恤現身登記現場。

今日同時也出現瑞芳區最年輕的里長參選人江承翰，88年次今年只有23歲的江承翰，今年要來角逐龍興里的里長，希望可以傳承爺爺當初服務鄉里的精神，以自己的熱血與活力，希望有機會可以來服務地方鄉親。

另外，今日也有已經服務滿三屆，要繼續拚第四屆連任的吉安里里長謝永昌，謝永昌說，時間過得很快，一晃眼就12年過去了，十年多來在里內也推動不少建設，始終秉持服務為本，要繼續往下一個四年邁進。

瑞芳 老街

延伸閱讀

酒測值1.07辯沒喝 醉騎士求警「放過我請你一攤」下場慘

瑞芳里長登記好熱鬧 加油團三十人大陣仗

打造創生基地 瑞芳龍安里長翻轉老街新面貌

影／新北各里均設銀髮俱樂部 民代建議編列活動預算

相關新聞

肯定新北1032位里長疫情辛勞 侯友宜表揚特優里長

新北市長侯友宜今日出席特優里長、績優民政人員表揚大會時說，新北1032位里長每日跑在第一線，疫情期間無私協助居家檢疫、送...

新北市自助選物販賣自治條例三讀通過 明年9月上路

新北市經發局制定「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，今天在議會三讀通過。經發局表示，娃娃機業者在商圈、社區或學校周邊...

安坑輕軌將結合文化及觀光 文史團體盼站牌加註古地名

新北安坑輕軌年底有望通車，市府盼路線結合文化及觀光等元素，在地文史團體「暗坑文化工作室」負責人吳柏瑋表示，安坑輕軌是條充...

新北河濱常遭亂丟垃圾 高灘處聯合取締並開罰

河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。新北高灘處表示，其中永和福和運動公...

議員要求中秋防疫說清楚 新北衛生局：中央已說明

下周五就是中秋節，新北市議員林國春今天在議會中提出，新北市政府應該要說清楚中秋是否可以開放烤肉，不然才剛開學，就一堆學生...

議員爆北農董座、總經理換豪車 市場處：不知北農要換這種車

台北市議員汪志冰下午在市議會總質詢指出，台北農產運銷公司董事長、總經理今年購買新車，要價近200萬元的豪華新車，但北農2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。