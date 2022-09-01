沒農藥不施肥 金山地瓜、稻米好收成靠輪作

金山地瓜正值盛產季節，今年因為氣候影響，產量比去年稍少一些，不過金山地瓜產銷班第二班班長張欽郎發現他所種的地瓜產量，受氣候影響不大，為此他分享農作經驗，透過連續兩年地瓜與稻米的土地交換輪作，讓不論是稻米或是地瓜，今年的收成都相當好。

金山地瓜產銷班第二班班長張欽郎說，過去土地利用一年兩獲，地力的維持不易，現在大家種的少，一年種植一樣作物，土地的利用，一年大約只有四個月，因此透過土地交換輪作，今年種稻、明年種地瓜，去年的稻稈自然腐爛在田地裡，隔年再種下地瓜的模式，讓地瓜連續兩年都大豐收。

可以見到張欽郎的土地，稻田與地瓜田就相鄰一起，每年就這兩樣作物交換位置的輪作，讓土地每年都有不同的養分可以供應，也讓蟲害不因生存慣性而肆虐，因此不用灑藥、不用肥料，這片土地上的作物，自然就生長的又多又好。