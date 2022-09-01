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沒農藥不施肥 金山地瓜、稻米好收成靠輪作

觀天下／ 記者廖品涵／金山報導
金山地瓜產銷班第二班班長張欽郎透過連續兩年地瓜與稻米的土地交換輪作，讓不論是稻米或是地瓜，今年的收成都相當好。圖／紅樹林有線電視提供
金山地瓜產銷班第二班班長張欽郎透過連續兩年地瓜與稻米的土地交換輪作，讓不論是稻米或是地瓜，今年的收成都相當好。圖／紅樹林有線電視提供

金山地瓜正值盛產季節，今年因為氣候影響，產量比去年稍少一些，不過金山地瓜產銷班第二班班長張欽郎發現他所種的地瓜產量，受氣候影響不大，為此他分享農作經驗，透過連續兩年地瓜與稻米的土地交換輪作，讓不論是稻米或是地瓜，今年的收成都相當好。

金山地瓜產銷班第二班班長張欽郎說，過去土地利用一年兩獲，地力的維持不易，現在大家種的少，一年種植一樣作物，土地的利用，一年大約只有四個月，因此透過土地交換輪作，今年種稻、明年種地瓜，去年的稻稈自然腐爛在田地裡，隔年再種下地瓜的模式，讓地瓜連續兩年都大豐收。

可以見到張欽郎的土地，稻田與地瓜田就相鄰一起，每年就這兩樣作物交換位置的輪作，讓土地每年都有不同的養分可以供應，也讓蟲害不因生存慣性而肆虐，因此不用灑藥、不用肥料，這片土地上的作物，自然就生長的又多又好。

金山 稻米

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