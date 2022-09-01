新北河濱常遭亂丟垃圾 高灘處聯合取締並開罰

河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。新北高灘處表示，其中永和福和運動公園情節最為嚴重，不過加強稽查下，違法件數在今年比起去年少了三分之一，未來也將設大看板提醒，呼籲民眾勿貪圖一時之便，否則遭查獲將面臨1200元至6000元罰鍰。

高灘處隊長李俊儒說明，從永和、中和到板橋一帶都有零星發生都倒垃圾情形，其中以永和區的福和運動公園情節最為嚴重，推測應該是早晚運動民眾滿多，上午還有市集，再加上緊鄰住宅區，導致會有民眾帶著家庭垃圾前往傾倒，其中甚至也沒有做分類。

高灘處說明，自110年10月20日起就聯合環保局及警察局不定期稽查，最少一個月會有兩次，以取締違法丟棄家庭垃圾，110年度共取締23件，111年至今共取締14件，累計裁罰金額約4萬4千元，違規案件已明顯減少。

李俊儒指出，現在每個河濱垃圾桶都設有監視器，也會不定期稽查雙管齊下，民眾觀念也開始轉變，但還是有很多民眾不知道如此傾倒屬於違法，尤其很多長者沒有收到如此資訊，因此未來也計畫加強設大型看板提醒。

高灘處代理處長張修銘呼籲，一般廢棄物、家戶垃圾或分類整理回收資源物後產生之一般廢棄物，請民眾依規定購買專用垃圾袋，勿貪圖一時之便，任意丟棄至河濱公園垃圾桶週邊，違者經查獲將依廢棄物清理法處罰1200元至6000元罰鍰。