快訊

曹興誠記者會上不接受中天提問並辱「匪台」 中天要告誹謗

猴痘疫苗到貨了！首批560劑今晚抵台 只開放「這2類人」施打

中興新村沉寂20多年 看到「這10個大字」居民激動了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北河濱常遭亂丟垃圾 高灘處聯合取締並開罰

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。圖／新北高灘處提供
河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。圖／新北高灘處提供

河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。新北高灘處表示，其中永和福和運動公園情節最為嚴重，不過加強稽查下，違法件數在今年比起去年少了三分之一，未來也將設大看板提醒，呼籲民眾勿貪圖一時之便，否則遭查獲將面臨1200元至6000元罰鍰。

高灘處隊長李俊儒說明，從永和、中和到板橋一帶都有零星發生都倒垃圾情形，其中以永和區的福和運動公園情節最為嚴重，推測應該是早晚運動民眾滿多，上午還有市集，再加上緊鄰住宅區，導致會有民眾帶著家庭垃圾前往傾倒，其中甚至也沒有做分類。

高灘處說明，自110年10月20日起就聯合環保局及警察局不定期稽查，最少一個月會有兩次，以取締違法丟棄家庭垃圾，110年度共取締23件，111年至今共取締14件，累計裁罰金額約4萬4千元，違規案件已明顯減少。

李俊儒指出，現在每個河濱垃圾桶都設有監視器，也會不定期稽查雙管齊下，民眾觀念也開始轉變，但還是有很多民眾不知道如此傾倒屬於違法，尤其很多長者沒有收到如此資訊，因此未來也計畫加強設大型看板提醒。

高灘處代理處長張修銘呼籲，一般廢棄物、家戶垃圾或分類整理回收資源物後產生之一般廢棄物，請民眾依規定購買專用垃圾袋，勿貪圖一時之便，任意丟棄至河濱公園垃圾桶週邊，違者經查獲將依廢棄物清理法處罰1200元至6000元罰鍰。

另外，永和區永福橋下環保局永和區清潔隊有設置定時定點垃圾收運處，開放時間為每日上午6時至下午6時，提供民眾使用專用垃圾袋丟棄垃圾，請民眾多加利用。

河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。圖／新北高灘處提供
河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。圖／新北高灘處提供
河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。圖／新北高灘處提供
河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。圖／新北高灘處提供

廢棄物 警察 監視器

延伸閱讀

新北女臉書爆料警察暴力 留言逆風！警澄清：強制送醫

登記邁入第四天 新北已有102人登記參選議員

五新嘉年華 本周末新北府中登場

12區總部樹林首成立 林佳龍拋新北要「三個新」

相關新聞

肯定新北1032位里長疫情辛勞 侯友宜表揚特優里長

新北市長侯友宜今日出席特優里長、績優民政人員表揚大會時說，新北1032位里長每日跑在第一線，疫情期間無私協助居家檢疫、送...

新北市自助選物販賣自治條例三讀通過 明年9月上路

新北市經發局制定「新北市自助選物販賣事業管理自治條例」，今天在議會三讀通過。經發局表示，娃娃機業者在商圈、社區或學校周邊...

安坑輕軌將結合文化及觀光 文史團體盼站牌加註古地名

新北安坑輕軌年底有望通車，市府盼路線結合文化及觀光等元素，在地文史團體「暗坑文化工作室」負責人吳柏瑋表示，安坑輕軌是條充...

新北河濱常遭亂丟垃圾 高灘處聯合取締並開罰

河濱公園是不少民眾休憩最佳場所，但近年卻時常有民眾到把家用垃圾帶去丟棄，導致環境髒亂。新北高灘處表示，其中永和福和運動公...

議員要求中秋防疫說清楚 新北衛生局：中央已說明

下周五就是中秋節，新北市議員林國春今天在議會中提出，新北市政府應該要說清楚中秋是否可以開放烤肉，不然才剛開學，就一堆學生...

議員爆北農董座、總經理換豪車 市場處：不知北農要換這種車

台北市議員汪志冰下午在市議會總質詢指出，台北農產運銷公司董事長、總經理今年購買新車，要價近200萬元的豪華新車，但北農2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。