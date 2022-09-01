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議員要求中秋防疫說清楚 新北衛生局：中央已說明

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
水利局表示，今年因原民公園堤外道路施工，改鼓勵民眾到高灘地野餐。圖／新北市水利局提供
水利局表示，今年因原民公園堤外道路施工，改鼓勵民眾到高灘地野餐。圖／新北市水利局提供

下周五就是中秋節，新北市議員林國春今天在議會中提出，新北市政府應該要說清楚中秋是否可以開放烤肉，不然才剛開學，就一堆學生確診，家長也很慌張。水利局表示，今年因原民公園施工，改鼓勵民眾到高灘地野餐，衛生局表示，中央已說過中秋防疫規範，還是會跟病毒共存。

林國春表示，中秋烤肉到底要不要辦，雖然不方便，還是要宣布，節日過後受害的還是家長學生，現在才開學幾天就一堆人確診，要保護市民，政策到底是什麼？市府應該要說明是否要開放烤肉。

林國春說，中央都在忙選舉，不討論疫情，現在難道不比兩年前嚴重嗎？現在都是全家確診，很多醫生都說確診2、3萬人很少，因為黑數更多，很多醫生每天看診數還是很多，現在社區防護力差，市府本就該說清楚防疫規範。

新北市副市長陳純敬說，市府還是有開防疫會議，水利局已有對外宣布是否可以烤肉。水利局長宋德仁表示，以前高灘地只有原民公園開放，但因為新莊到鶯歌的堤外道路在施工，考量安全問題，今年禁止民眾到原民公園烤肉，改鼓勵民眾到境內高灘地野餐。

衛生局副局長高淑真說，指揮中心在8月29日講過中秋防疫規範，仍是呼籲民眾勤洗手、戴口罩，與不特定人士保持距離。疫情走到現在，一定是與病毒共存，目前中央沒有更嚴格規定，還是會提醒民眾保持社交距離。如果民眾沒打過第三劑疫苗，不建議參加餐敘

水利局表示，今年因原民公園堤外道路施工，改鼓勵民眾到高灘地野餐。圖／新北市水利局提供
水利局表示，今年因原民公園堤外道路施工，改鼓勵民眾到高灘地野餐。圖／新北市水利局提供

中秋節 烤肉 疫情 疫苗

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