議員要求中秋防疫說清楚 新北衛生局：中央已說明

下周五就是中秋節，新北市議員林國春今天在議會中提出，新北市政府應該要說清楚中秋是否可以開放烤肉，不然才剛開學，就一堆學生確診，家長也很慌張。水利局表示，今年因原民公園施工，改鼓勵民眾到高灘地野餐，衛生局表示，中央已說過中秋防疫規範，還是會跟病毒共存。

林國春表示，中秋烤肉到底要不要辦，雖然不方便，還是要宣布，節日過後受害的還是家長學生，現在才開學幾天就一堆人確診，要保護市民，政策到底是什麼？市府應該要說明是否要開放烤肉。

林國春說，中央都在忙選舉，不討論疫情，現在難道不比兩年前嚴重嗎？現在都是全家確診，很多醫生都說確診2、3萬人很少，因為黑數更多，很多醫生每天看診數還是很多，現在社區防護力差，市府本就該說清楚防疫規範。

新北市副市長陳純敬說，市府還是有開防疫會議，水利局已有對外宣布是否可以烤肉。水利局長宋德仁表示，以前高灘地只有原民公園開放，但因為新莊到鶯歌的堤外道路在施工，考量安全問題，今年禁止民眾到原民公園烤肉，改鼓勵民眾到境內高灘地野餐。