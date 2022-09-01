議員爆北農董座、總經理換豪車 市場處：不知北農要換這種車

台北市議員汪志冰下午在市議會總質詢指出，台北農產運銷公司董事長、總經理今年購買新車，要價近200萬元的豪華新車，但北農2021年稅後淨損達2億4千萬元，今年北農市場還整修更影響收入，卻亂花錢買2台豪車將近400萬。北市市場處長陳庭輝表示，若要精進，應該用租賃，北農總經理翁震炘則表示，用租的也OK。

汪志冰問柯文哲，現在坐車是什麼牌，車價多少，但柯文哲都說不知道；汪志冰接著說，北農董事長最近買了新車，昨天到位，開的是lexus豪華進口車，一台約199多萬元，總經理也是同款，2台加起來快400萬元。

汪志冰也說，前北農董事長韓國瑜座車的是NISSAN，開了10年；前總經理吳音寧座車則是TOYOTA，才開4年，現在卻要換成豪車。她說，北農如果賺錢、花錢比較沒意見，但北農2021年稅後淨損2億4千萬元，今年北農市場還整修更影響收入。

她要求備詢的市長柯文哲表示意見，且市府身為北農股東也要有個態度，柯文哲說，讓北農自己解釋；翁震炘表示，淨損2億4千萬元，是因為處理舊制退休金，今年2月把所有款項還清，這2、3年把舊制退休金7.9億元都處理完。所以這是去年的帳，將來會有累積盈餘。

汪志冰說，不是要共體時艱，為什麼一定要換成這麼貴的車，是因為佳績太好自我鼓勵？還是下台前替接班人創造福利？而且5月23日，董事長座車第一次招標、6月1日因故廢標，為何廢標，市場處有沒有介入，翁震炘說，因有招標程序，當時不到3家，依規定要3家廠商投標，因此廢標。陳庭輝表示，市府在北農股份占有26.76%，但不知道北農要換這種車，若要精進，應該用租賃，不需要再買了。