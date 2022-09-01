蔡宗雄出國進修 李麗珠接任台北市文化局長

台北市長柯文哲今跟議會報告，原文化局長蔡宗雄因出國讀書，局長一職由在文化局有近20年經歷且當過副局長的李麗珠接任。

柯文哲今赴北市議會市政總質詢，在開始前先跟議會報告文化局長人事。柯文哲表示，原局長蔡宗雄要去李光耀公共政策學院讀書，於是找了文化局的老兵、有近20年經驗且當過副局長的李麗珠接任局長。

李麗珠原為觀光傳播局副局長。文化局表示，李麗珠曾於文化局任職19年，歷經股長、專門委員、副局長、等職務，對內協調及對外溝通歷練嫻熟；曾督導2017台北世大運、台北時裝週、台北白晝之夜等大型活動，並曾代表台北市與日本和歌山市進行文化尋根交流，開啟兩市合作交流序幕，並建立交流關係迄今。

李麗珠表示，接任文化局長如同回娘家，溫馨而熟悉。而未來重點將落實深化文化政策，推動及協助藝文產業發展。