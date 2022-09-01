當8年市長有什麼領悟？柯文哲：市政府不是急診室

台北市長柯文哲下午赴市議會總質詢，台北市議員汪志冰問柯文哲八年市長有什麼領悟，柯文哲說，「市府不是急診處」，要改變一下做法，政治是專業，有SOP，用的SOP和以前在加護病房的SOP不一樣，要改用新的規則，在那不能思考，要馬上解決，但大部分市政，想兩天還來得及。

汪志冰問柯文哲，最遺憾的事是什麼？柯說，沒有，做一天算一天，不管成功或失敗，都是生命中一部分；至於有沒有後悔的事？柯文哲說，也沒有，有時事後想一想，當時沒有更好的選擇。

汪志冰問，那刪敬老金呢？柯文哲說，當時只是技術不好，當時該做，但一人對抗全世界變唐吉訶德，但是全世界都不對，只有一人對，但民粹沒辦法擋，沒什麼好後悔的。

柯文哲也說，最驕傲的事是「我竟然還活著」，這不容易，每天晚上電視從49台到56台，「每一台都駡你，還活著不簡單」，但這是上天給的恩賜，亞斯柏格症。

至於最痛恨的人，是不是王世堅？柯文哲說，不會啦，「他只是太搞笑了」，汪志冰追問，換成議員簡舒培？柯說，他們也是做他們該做的事。