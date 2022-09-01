新北市國際採購商洽會 經發局媒合18億元商機

為期2天的「2022新北市國際採購商洽會」，經發局媒合111家國內5G及AIoT、智慧觀光與零售等領域業者，與來自11國49家國際買主、7家在台外商商洽，進行348場次的商務媒合，創造逾18億元潛在訂單。

經發局長何怡明表示，今年上半年受到戰爭、疫情、通膨等各項衝擊，總體經濟環境大受影響，新北市府辦理國際商洽會，帶領企業擴大國際市場佈局，本次活動報名家數更勝往年，2天創造逾18億元商機，超出原本預期10億至15億元的採購金額。

今年活動成功促成多項國際買主與新北業者合作，如新加坡買主對「宏達國際電子」5G專網技術設備表示高度採購意向，該技術僅需透過一只約40kg的行李箱，在 30 分鐘內即可完成架設 5G 行動專網，適用於展覽、演示、教育、應用開發等全方位領域。

韓國Smart City Korea則對「佳景科技」提出的智慧建築解決方案表達合作意向，能輕易整合燈光、空調、門禁對講、保全監控、電動門窗等設備，可望導入韓國的智慧城市專案。