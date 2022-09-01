媒體人預測陳時中恐成姚文智第二？蔣萬安這樣回應
北市長三腳督，媒體人朱凱翔預測，北市選戰可能會重演2018年局勢，民進黨北市長參選人陳時中恐成為「姚文智第二」，最後民進黨「棄中保珊」是有可能的，還有媒體人認為，陳時中比姚文智更令人討厭？對此，國民黨參選人蔣萬安表示，對於北市選戰是否發酵棄保，這些不是他關心的事情，他最後階段就是一步一腳印勤跑基層衝刺。
目前北市長民調，國民黨蔣萬安、民進黨陳時中、與無黨參選的黃珊珊民調拉鋸，蔣萬安今天前往市選委會登記參選，對於年底北市長選戰是否發酵棄保？蔣萬安說，大家現在會有很多分析，並與過往幾屆選舉比較，但這都不是我關心的事情。
蔣萬安表示，選戰最後80多天，他會勤走基層，最後衝刺，今天上午他也到吳興市場，了解攤商店家心聲，最後階段就是一步一腳印，積極了解市民心聲。
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