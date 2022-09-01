新北防災都更2.0專案今上路 9成更新戶同意即可申請

為加速推動都更，新北市都更處推出「防災2.0都更專案計畫」，今天起正式上路，都更處表示，此次首創搭配都更程序，放寬適用建物類型，並降低同意比率適用門檻，未達百分百同意都更案以1.5倍原建築容積或基準容積重建，本專案自今年9月1日到2027年8月31日實施。

都更處長張壽文說，本專案是基於現行防災1.0機制，新增納入都更程序，適用對象除海砂屋外，符合規定的耐震能力不足建築物也能申請。

另外，為了強化獎助誘因，同意比率已達九成或未同意戶為一戶的都更案件，給予1.5倍原建築容積或基準容積重建，以優於都市更新條例、危老條例及簡易都更的重建獎助，並搭配「限期重建」方式，致力推動危險建物重建加速執行，完備新北市防災型都更拼圖。

為優化本專案機制及相關配套，張壽文表示，研擬過程多次邀集新北市都市更新學會、新北市建築師公會、新北市不動產開發商業同業公會等7大公學會與都市更新、都市計畫領域專家學者一同討論，多方參酌意見，最後獲得產學界正面支持。

張壽文表示，危險建築物一直是重點協助對象，通過本專案，可以有效解決過往防災型都更難以整合至全體同意的困境，並透過變更都市計畫方式，以簡化行政程序、明確性獎勵及稅捐補貼等優點，無縫銜接防災型都更政策，以順利輔導民眾盡速辦理重建事宜，避免災害二度發生，提升市民居住環境安全。