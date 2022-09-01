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強颱軒嵐來襲恐重演積淹水惡夢 新北通盤檢視防汛整備

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
強颱軒嵐準備逼近，瑞芳區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，瑞芳區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供

強颱軒嵐準備逼近，據中央氣象局預測走向，可能將為北台灣帶來強大風雨，引發民眾憂心積淹水問題。新北水利局表示，昨就通盤檢視，包含水門及抽水站巡檢、分洪道檢查、移動式抽水機調度預布、破堤施工案件檢查、滯洪池降低水位及放空、溝渠清淤、防汛備料清點及透水保水檢查等。

水利局表示，已請各區公所及相關單位持續溝渠、箱涵、下水道清淤工作，針對颱風豪大雨期間，也都有訂定防汛作業手冊，並已陸續完成各項檢查清淤工作。

為因應颱風，也備有足夠數量供臨時搶險及區公所領取使用，針對地勢低窪、易積水處設置大、中及小型移動式抽水機組共29台，並於分洪道、各區低地排水設施進行自主檢查。

另外，有關市內河道施工破堤申請案13件，已於海上颱風警報發布前巡視，並於昨日完成巡查，結果皆正常無防汛缺口。另外，也請29區公所及偵水志工隨時巡檢各區易積水地區並保持警戒。

水利局長宋德仁表示，市府自109年起以智慧防汛平台，導入物聯網資訊與即時監測系統整合等，利用智慧科技協助掌握與判斷即時資料，主要包含路面淹水感測器、雨水下水道水位監測、CCTV及LINE機器人即時推播等運用，減省防汛監視人力，補強人為監視之盲點。

水利局提到，目前也研擬在不影響抽水機組功能下，啟動29座抽水站提早溫機起抽，以及16座抽水站預抽機制，預先抽排抽水站前池水位，盡量保持預抽最低水位，預計可增加56萬公噸滯洪量。另外，河濱公園也將於海上陸上颱風警報發布後，迅速做好相關設施、停車場等撤離。

強颱軒嵐準備逼近，新北水利局做分洪道檢查。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，新北水利局做分洪道檢查。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，中和區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，中和區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，新北水利局做破堤施工案件檢查。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，新北水利局做破堤施工案件檢查。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，永和區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，永和區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，樹林區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，樹林區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，汐止區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供
強颱軒嵐準備逼近，汐止區完成各項檢查清淤工作。圖／新北水利局提供

水利局 颱風

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