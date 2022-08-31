國光客運往返台北基隆1813線公車 9月1日起改道避塞車

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
1813線停靠台北車站與基隆海洋廣場兩站，是往返基隆台北最快速的國道直達客運。圖／國光客運提供
1813線停靠台北車站與基隆海洋廣場兩站，是往返基隆台北最快速的國道直達客運。圖／國光客運提供

台北市內湖地區長期嚴重堵車，國光客運1813台北基隆路線優化行駛動線，台北返回基隆班車自9月1日起，平日下班尖峰時段，內湖端改走民權東路六段，預估可節省行車時間5至20分鐘。

國光客運1813台北基隆線，停靠台北車站、基隆海洋廣場兩站，是往返兩地最快速的國道客運直達車，由於下班尖峰時段內湖堤頂匝道路口壅塞嚴重，拉長通勤民眾返家交通時間，連帶影響車輛與駕駛調派困難。

國光客運今天指出，9月1日起，周一至周五下午4點10分起至末班車有近30班次，調整內湖端行駛動線，改走民權東路六段上堤頂交流道。調整行駛動線完全不影響班次與乘客上下車，行駛里程則略有縮減，但繞過易回堵塞車路段。

配合公路總局振興活動，國光客運持續舉辦抽獎活動，每月抽出100名乘客贈送麗寶樂園門票2張，其他獎項還有千元乘車金、iPhone手機以及任天堂Switch健身環遊戲套組，每搭乘一次就有一次登錄抽獎資格，通勤族中獎機會高，千萬不要錯過機會。

基隆 國光客運 內湖

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