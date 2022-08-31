議員要求管小巨蛋震動 北市府宣導2與3樓不站立

中央社／ 台北31日電

北市議員秦慧珠在日前市政總質詢要求管控在小巨蛋演唱會衍生的震動及噪音問題。北捷表示，將加強要求主辦單位提措施，宣導2、3樓觀眾不能站立、跺腳等規範。

國民黨台北市議員秦慧珠在日前市政總質詢時表示，小巨蛋震動為60分貝標準，但藝人羅志祥演場會雖未超過還是被投訴，且市長柯文哲說過小巨蛋不適合演唱會是結構問題。

柯文哲回，市府有討論過，以60分貝為上限，超過就開罰新台幣30萬元且可累罰，希望表演會造成震動的表演者別來，會先把規則公布。

秦慧珠認為，應讓曾被罰錢的經紀公司再也不能申請在小巨蛋表演，且2、3樓觀眾應被禁止站立跟跳動，坐著看表演就好。

負責營運小巨蛋的台北捷運公司表示，柯文哲裁示，文化局在活動因應計畫審查時，將加強要求活動主辦單位提出減少震動措施，2、3樓觀眾不能站立或跺腳等，並考慮後續納入契約、研議罰則。

歌后張惠妹（阿妹）今年重返台北小巨蛋開唱，但附近里民抗議演唱會導致住家震動，柯文哲曾說，小巨蛋周遭是土壤液化區，也因此市府與主辦單位為減震做了很多努力，「演唱會前面2個多小時都沒事、就最後15分鐘開始跳就不行了」，不適合演唱這種要很嗨、要跳的歌曲。

小巨蛋 演唱會 柯文哲

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