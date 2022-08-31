影／新店溪碧潭堰工程進度達八成 豐富生態已搶先形成

「碧潭堰改善暨周邊環境營造」持續中，新北市長侯友宜今視察表示，現在只是施工期間就發現豐富生態，可預見未來該水域是水生態樂園，恢復河川生命力令人感動；新北水利局也說，目前工程進度已達80％，預計明年4月完工啟用，未來水生態環境教育建置到位，民眾可感受親水及生態。

侯友宜表示，七年前碧潭橋下游建置四處矮堰，第一階段已經將溪水留住且串聯水域空間，結合碧潭堰工程中的生物棲地環境營造，可預見未來會是水生態樂園，尤其現在只在施工期間，但就發現滿滿的毛蟹大軍利用臨時設置的麻繩從新店溪溯溪而上。

另外，生態團隊清華大學教授曾晴賢生態調查發現，施工過程中河川內還有和尚魚、鱸鰻、烏魚跟烏鰡等，顯示新店溪在河川棲地環境營造過程，各類物種已成群結隊回家，碧潭地區將成為一個以水為主題，並兼具生態與文化的主題場域。

水利局說明，「碧潭堰改善暨周邊環境營造」於109年8月開工後，工程進度順利已達80％，目前已完成2座倒伏堰閘門安裝、部分固定堰堰體及護床工施作，預計明年4月完工啟用。

水利局長宋德仁表示，藉由倒伏閘門舉升可增加上游碧潭水域50公分水深，並擴大休閒水域面積至14公頃，閘門放倒後也可增加通洪斷面，大幅提升新店溪碧潭段河防安全；工程結合水生態環境教育建置，再於魚道中設置觀察窗及監測攝影系統，可觀察水中生物的棲息動態。

新店溪以「水安全、水清淨、水育樂、水生態、水文化」河廊營造成果，已將新店溪打造成水漾博物館，後續也將持續豐富新店溪一帶的休憩河廊，「水漾學堂」的開課也將帶市民參訪河廊營造據點，讓市民了解防洪並恢復河川生命力的多元目標。