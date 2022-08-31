牡丹三貂嶺聚落環境營造動土 振興低碳旅遊魅力

中央社／ 新北31日電

新北市瑞芳三貂嶺、雙溪牡丹聚落環境營造工程今天下午動土，將整建台鐵牡丹車站周邊水池與林蔭廣場、三貂嶺車站周邊景觀休憩平台，透過三貂嶺自行車隧道串連兩地的低碳旅遊。

新北市府觀光旅遊局表示，副市長劉和然下午率領市府與設計監造及施工團隊，在台鐵牡丹車站旁舉行開工祈福典禮；「牡丹車站周邊聚落營造」工程將改善車站和水岸周邊環境，「三貂嶺站前走讀廊道營造」則提供景觀休憩平台可遠眺三貂嶺生態隧道。

觀旅局說，甫完工的三貂嶺自行車隧道，是結合生態的大自然環境保育歷史隧道，也是台灣最大產煤區從興盛到沒落、從沒落到重新創造第二春最美麗隧道，隧道口「鏡池映美」水光倒影、隧道內蝙蝠生態魅力景點，更適合親子共遊。

觀旅局告訴中央社記者，猴硐的瑞三礦業（整煤廠）修復及再利用工程完工，加上淡蘭古道探索正熱門，因應可預見觀光人潮，聚落觀光發展出現新契機；故向內政部營建署爭取前瞻基礎建設計畫「城鎮之心工程」補助新台幣6000萬元，整合三貂嶺隧道兩端具潛力及兼負生活圈服務機能的三貂嶺聚落、牡丹聚落。

觀旅局表示，環境營造工程預計民國112年完工，屆時可在牡丹車站生活花園廣場旁林蔭休息，也可在三貂嶺車站走讀廊道近距離欣賞基隆河壺穴、水景，希望除隧道騎自行車，也將觀光人潮與效益延伸至三貂嶺、牡丹聚落。

觀旅局說，這2個聚落在20世紀初鐵道與工業開採礦業時一度興盛，隨煤礦產業沉寂，這些聚落人口外移又逐漸沉寂。盼藉整合古道、鐵道、鐵馬低碳旅遊環境，滿足在地居民活動，外來遊客可輕鬆停留，重新感受古道與山城魅力。

自行車 台鐵

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