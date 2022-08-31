「買愛心送愛心」 台電北市區處贈獨老喜憨兒愛心月餅

台電北市區處今天舉辦「公益購，睦鄰Go」活動，由處長張建川率領員工拜訪弘道老人福利基金會，除了致贈2萬元慰問金之外，還贈送12盒喜憨兒基金會愛心月餅，希望讓獨居長者也能開心過中秋。

台電北市區處表示，張建川今天率領台灣電力工會第3分會常理許晉華及副處長王花蘭等人，致贈弘道基金會致贈2萬元及愛心月餅，弘道老人福利基金會處長鐘智馨回贈感謝狀給台電北市區處。

台電北市區處表示，因應中秋佳節，北市區處向喜憨兒基金會購買月餅禮盒，除了幫助庇護工場的就業者，許多獨居長者在享用月餅的同時也能感受中秋節的氣氛，藉由「買愛心、送愛心」的方式，讓這次公益活動更具意義。

張建川表示，台電持續舉辦公益活動，每年落實並延續企業社會責任，以實際行動力挺弱勢族群，他也呼籲社會大眾一起奉獻愛心，主動關懷需要幫助的人們，讓社會充滿更多善心善行。