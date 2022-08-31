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影／安坑輕軌九月全線系統整合測試 拚配套到位後年底通車

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市府期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市府期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影

位於新北新店的安坑輕軌目前正在第二階段高架段的列車動態測試，接下來拚九月上旬全線系統整合測試，若完成後就離年底前通車不遠。在地民眾憂心，鄰近人口稠密區恐仍有噪音，而郊區又有搭乘不便問題；市府回應，都有防噪防震設計，通車後也有接駁車方便民眾搭乘，有信心帶動地方發展。

安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工，提供更便捷舒適的綠色運具。

侯友宜表示，今天從K6台北小城開始搭乘到K9十四張站，一路經過地下、隧道、涵洞及人口稠密區，隔音板防噪音硬體都很穩定，系統測試也非常平順，還看到安心橋，不只沿途風景美麗，站內公共藝術也吸引人；十四張站只要2分鐘就可轉乘往大坪林站或是新北產業園區站。

這對於安坑地區的市民來說，到雙北地區市中心可以節省15至20分鐘的時間，且軌沿線有很多觀光休閒點，像荷花池二叭子植物園、陽光運動公園，安和路上也滿多美食，讓市民可前來觀光休閒，帶動地方發展。

捷運局長李政安說明，安坑輕軌整體進度已達92%，15輛列車於今年四月份全數運抵機廠，高架車站結構完成，正持續裝修工程及水環收尾作業。全線除供電系統完成外，主線段通訊、號誌、監控子系統亦安裝完成，整體機電設備安裝進度達85%；全線系統整合測試朝9月上旬完成努力，市府初勘、交通部履勘後，預計年底完工通車。

新北市議員劉哲彰表示，地方期待20多年，如今終要通車很開心，未來可迅速連結雙北市中心，本來怕缺工料延宕，但還是進度超前；新北市議員陳永福也說，今天試乘算是滿意，但會拜託里鄰長蒐集通車前期間的民眾意見來反應，因為還是有民眾擔心噪音問題。在地居民則說，輕軌站點都不符生活習慣與方便度，速度也與一般捷運難以相比，但若可好好連結在地文化，則可吸引外地遊客前來。

捷運局回應，民眾有相關意見都可以透過市府陳情系統或跟公所反應，不過工程都設有隔音牆及FST浮動式道床，對於耐震防噪有信心，不會有問題，相關站點也結合在地景點；交通局運輸管理科表示，針對周邊大型社區，市府已規畫四條接駁路線，通車後即啟動接駁，方便民眾搭乘。

安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市長侯友宜今實際搭乘了解情況，期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市府期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影
安坑輕軌從七月底就開始K6安康站至K9十四張站的第二階段高架段的列車動態測試，市府期許安坑輕軌能在年底完工。記者李成蔭／攝影

安坑輕軌

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