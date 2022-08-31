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新北出版「童軍18堂課」 培育合作解決問題能力

中央社／ 新北31日電

「新北市童軍18堂課」新書今天出版，將作為國小至成人服務員各階段童軍教材。新北童軍會表示，行行出狀元，童軍強調團結合作與解決問題的能力，所學習技能可一輩子帶著走。

「新北市童軍18堂課」新書發表會，今天下午在市府舉行，教育局長張明文表示，該書針對成人童軍服務員須具備的各項帶團技能，如服務學習、戶外教育、唱跳活動等各面向，作為各校教師及童軍服務員重要教學參考書籍。

張明文說，透過童軍運動4大主軸「健康、服務、品德、技能」培養孩子正向、服務的人生觀，包括以往發表的「童軍教育補充教材」、「童軍三節課」影片、「童軍手冊」與今天的新書等各項教材，除提供全市各校使用，也將電子版分享給各縣市，帶給學生更優質的童軍教育品質。

新北市童軍會副總幹事、光華國小校長洪中明接受中央社記者訪問表示，童軍教育有不同的技能章、專科章，孩子通過考驗後，透過成就感將自己的優勢發揮到淋漓盡致，往後在各領域行行出狀元，每個孩子都有一輩子帶著走的能力。

洪中明表示，在童軍師資培訓與增能上，每年都會舉辦現任國小老師與國中老師的研習，透過團體凝聚共識，並安排童軍帶領技巧與課程重點，讓老師在綜合領域可以設計課程。

洪中明說，童軍活動強調合作與解決問題的能力，在儲訓校長的木章訓練中，就是培養團隊合作的精神，透過徽章制度與榮譽制度，讓校長將來處理問題時，找出問題盲點合作去解決。

中華民國童軍總會副秘書長張文鑫致詞表示，目前有172個國家性組織加入世界童軍運動組織，中華民國童軍組織除發展社會童軍也發展學校童軍教育，這些都相輔相成，今天出版的教材適合教師與家長閱讀，由簡入深有助於童軍運動蓬勃發展。

市府教育局社會教育科長夏治強告訴中央社記者，新北高中職、國中小，已經校校有童軍教育，包括社會童軍團，迄今已成立562團，1萬多名學生參與，每年透過童軍大會相互學習與分享經驗。感謝童軍會、女童軍會、學校及教師的努力扎根，今年新北市於全國童軍績優個人與團體評選囊括11獎項，期盼將新北市童軍教師的智慧分享出去。

教育局

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