一笑兩小時 汐止鄉長里長輩樂學愛笑瑜珈

汐止區鄉長社區銀髮俱樂部，最近開辦了一門新課程很受歡迎，安排的愛笑瑜珈課程，不但帶著長輩動一動，還哈哈大笑，兩個小時笑聲沒停過，長輩們都好開心，直說很少這麼開懷大笑，真的心情都變好。

汐止區鄉長社區在玉泉宮的銀髮俱樂部，每個星期都有安排不同課程，讓長輩健康樂活，而最開辦的新課程很不一樣，由專業老師上愛笑瑜珈，每位長輩在這堂課裡有不同角色，有人是孫悟空、也阿嬤則是扮演少年Ａ，老師先是帶肢體動作，讓長輩動一動，中間不斷穿插哈哈大笑，長輩在課堂上就跟著老師放開心去笑，這時候也不管什麼形象。

說起這門新課程，長輩都學的好開心，不計形象哈哈大笑，再加上肢體動作，老人家似乎都很放的開，他們說，真的很少這麼開懷大笑，幾乎沒有，但是在這裡大家都一樣，所以，笑起來也不覺得尷尬，反而心情好好。

民眾說，退休的年紀大家一起歡笑真的很好，笑蠻久的，大家笑了大概兩個小時，很好玩，平常很難得會這麼大笑，應該要多笑一點，在這裡大家就好像瘋子一樣歡笑，是一件快樂的事情。

鄉長社區發展協會理事長何慶煌表示，愛笑瑜珈是新的課程，整整兩個小時的時間，老人家都笑的非常開懷，現的很高興、肢體也運動到了，讓心跟身體都一起活動起來，這個課程跟之前的一般肌耐力不太一樣，以前是強調肢體的運動，讓身體舒展開來，這次是完全不一樣，是從心裡面開始，從心開始發出微笑再配合肢體運動之後，整個融入在快樂的感覺裡面，是一個還蠻不錯的瑜珈，歡迎有興趣的民眾加入。