回里延續服務 汐止議員服務處秘書選里長

汐止區里長選舉登記第三天，登記情況比前兩天踴躍，有里長說沒特別看日子，有空就來登記，值得一提的是，今(31)日新北市議員白珮茹服務處秘書周文靜也前往登記參選，希望以自己在服務處的工作經驗，回里內服務。

汐止區公所11樓禮堂，新北市汐止區第四屆里長選舉候選人登記作業現場，一大早九點，就陸續有參選人報到，帶著證件相關資料完成登，比起前兩天人潮似乎比較多一點，十點到十一點就有大約十個人進場登記，其中不少現任里長爭取連任，有些沒有特別看日子，只挑時辰，也有里長是有時間準備好資料就來。

崇德里長蘇宏杰表示，剛好就資料準備齊了，也沒有特別挑日子，就在今(31)日來登記，一屆四年真的過很快，其實在送出證件的時候，最在意的是這四年來對里民的請託或是建議等等，是不是有完成，另外，是不是有還沒有達成或是不足的地方，所以，在這次交證件的時候非常認真的在思考，如果有還沒做的，也請里民可以再提醒一下，希望不會辜負里民的期待。

宜興里長陳清溪指出，因為台灣人都有一個習俗看個好日子，好日子就好的開始，所以，選擇今天來登記尋求連任，這次是爭取連任第五屆，希望可以盡全力為里民服務。

有里長要拼第五屆，也有當了一屆里長希望能夠再為里內服務拼連任，當然，也有不少新人參選，其中這位周文靜，這次登記參選康福里長，希望以自己在議員服務處工作十年的經驗，希望能回到康福里延續服務里民。

康福里長參選人周文靜說，在康福里住了十幾年了，覺得康福里還有很多地方需要改變、變的更好，所以，這次來登記參選，另外，在議員白珮茹服務處已經服務十幾年了，對於鄰里事務也很熟悉，這次出來參選希望能夠為里民服務，希望康福里能夠更好。