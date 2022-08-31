淡水濱海路回堵嚴重 會勘調整秒數紓解

新北市淡水區濱海路一段與中山北路二段的交會路口，每天一早上班尖峰時刻往台二線方向的車流非常多，造成回堵情況，都塞在濱海路二段出不去，市議員蔡錦賢會勘，先行調整三處路口號誌的秒數，能夠協助解決塞車問題。

新北市議員蔡錦賢表示，淡海新市鎮人口逐年增加，往台北上班的車流非常多，因此濱海路二段連接台二線就成了重要交通道路，過去因為濱海路到台二線後右轉馬上會遇到商工路的紅燈，才會導致回堵，因此日前會邀集新北市交通局、養工處來到現場會勘。

市議員蔡錦賢指出，在與新北市交通局、養工處討論之後，未來將會先行調整三處路口號誌的秒數，包括了淡金路與商工路口、濱海路右轉淡金路口以及濱海路二段與中山北路一段路口的號誌，至於濱海路左轉車道不足的部份也會請養工處研擬拓寬容車量，期盼能夠解決上班塞車問題。