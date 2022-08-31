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打造創生基地 瑞芳龍安里長翻轉老街新面貌

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳區龍安里長柯瑞和結合社區、老街協會努力下，打造出創生基地，也成功翻轉瑞芳老街帶來新面貌。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳區龍安里長柯瑞和結合社區、老街協會努力下，打造出創生基地，也成功翻轉瑞芳老街帶來新面貌。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳老街早年是大瑞芳甚至是東北角最繁華的街區，曾有一日四市的盛況，但在採礦結束，火車站出口改至另一側後，老街隨即沒落蕭條至今，瑞芳區龍安里長柯瑞和結合社區、老街協會努力下，打造出創生基地，也成功翻轉瑞芳老街帶來新面貌。

走進龍安里的巷道內，可以發現一處門口就掛著不少瓶燈，不論是色彩還有造型都看起來別有洞天，這間名叫「旭初圖書室」的空間，很難想像原本雜亂不堪，後來由里長柯瑞和買下後重新活化空間，開朗明亮的環境，也讓人不由得在這裡駐足好久。

旭初圖書室除了有瓶燈藝術和老街老照片的展出，在夜間還有開放給輔仁大學志工團隊在此協助義方國小學生的課後輔導及團康活動，另外也有讀經班讓孩子在此修身養性，將公共空間做最大利用。

原本是普通的一處集會場所，在老街協會成員數個月的整理下，打造為創生基地，除了有瓶燈藝術展出，民眾也可以在這裡體驗，周邊常設展也有老街以前的故事，來一趟瑞芳柑仔店，不虛此行。

龍安里長柯瑞和身兼瑞芳老街協會理事長，他直言老街從沒落到現在漸漸有人潮願意往後站走，要感謝很多人的協助，投入時間和人力社區營造，讓不少角落改頭換面，新舊交替讓龍安里有新風貌。

老街 瑞芳 社區營造

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