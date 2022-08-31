瑞芳里長登記好熱鬧 加油團三十人大陣仗

新北市里長候選人登記邁入第三天，加上今(31)日是好日子，瑞芳區不少里長參選人就選在今天登記，幾乎要將登記櫃台擠得水泄不通，爪峰里長簡明慧帶領支持者二三十人助陣參與登記，還有老里長有意回鍋服務里民，悄悄點燃選舉戰火。

今(31)日是個好日子，不少里長參選人都選在這天到選務中心登記，有現任的里長，也有新面孔的參選人，不少里都有至少兩位參選人，爪峰里長簡明慧選在吉時十點半參與登記，後頭更有一群加油團一起陪同，有志工、鄰長還有熱心民眾一起來助陣，聲勢浩大。

爪峰里長簡明慧說，擔任里長這四年，在里內推動很多事務，相信也是受到里民的肯定，今天的登記才有這麼多人來助陣，希望可以爭取連任，繼續為爪峰里建設。

無獨有偶爪峰里前里長李金忠也獨自前來登記，李金忠說，對於爪峰里還有很多建設藍圖，希望再一次出來爭取里民認同。