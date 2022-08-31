議員批新北幣僅79家業者使用 新北研考會：陸續洽談中

新北市花費5700萬元推出「新北幣」，但新北市議員黃俊哲質疑，建置系統居然要花5700萬元，現在卻只有79家業者在使用，批評是烏龍預算，要求研考會說明規劃內容。新北市研考會表示，目前也陸續跟新北商圈洽談，願意參與的店家有2千多家。

黃俊哲表示，研考會花了5700萬元推出新北幣，但除了研考會外，今天出席質詢的12個局長都不知道有新北幣，連民政局都不清楚，到底新北幣是用去哪裡？5796萬可平均讓每位新北市民搭一次公車，或是做其他事情，研考會根本是浪費民脂民膏，這樣花錢對得起新北市民嗎。

黃俊哲指出，推動新北幣效果應該立竿見影，侯友宜這屆任期剩下不到半年，研考會聲稱要推動市民參加活動，就可拿新北幣，但規劃多久、目標是什麼都說不清楚，這筆錢是花給誰看，根本是烏龍預算、烏龍建置，一個ｃ，市府不該拿市民的錢去搞夢想。

黃俊哲說，如果是要讓市民集點，為何不直接併入現有的「我的新北市」APP，研考會宣稱後續會開放，規費繳納折抵、場館入場、公益捐款服務，可以看看台北市怎麼做嗎？這些台北通幾乎都做得到，是打算放棄「我的新北市app」了嗎？

研考會副主任委員紀淑娟表示，新北幣從今年7月份開始試辦，因初期系統建置要投入一定預算，希望透過新北幣發行，鼓勵市民參與市府舉辦的活動。七月也跟經發局配合在五股市場辦活動，後續有活動都會推出，目前陸續跟新北商圈洽談，願意參與的店家有2千多家。