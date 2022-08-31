平溪3人中有1人超過65歲 新北打造不老長智村守護長者

隨著人口老化，新北市平溪區高齡人口達31.75％，成為超高齡社區。為因應老化海嘯，新北市衛生局參與歐盟智慧健康長照計畫，建置「不老長智村」，透過社區互助、與在地商家合作，以及遠距醫療或綠色通道等，讓7成以上的失智長者獲得診斷及服務，並結合智慧科技預防走失，打造失智友善社區。

隨著人口老化，平溪區約有4333人，其中65歲以上的長者達31.75％，等於該區每3人中就有1位是長者，符合超高齡社區。衛生局長陳潤秋今日在市政會議上指出，新北以平溪社區，參與歐盟智慧健康長照計畫，建置不老長智村，輔導在地2分之1的商店成為失智友善商家；同時以衛生所連結在地服務資源，合作綠色通道轉介疑似失智者，讓7成以上的失智長者獲得診斷及服務。

陳潤秋說，藉由智慧科技輔助失智照護，預防走失，並以遠距醫療關懷長者，減少城鄉差距及就醫不便，讓長者能實現在地安養，將持續擴散複製到新北各個角落，落實銀髮照顧。

新北市長侯友宜表示，新北推動「醫動養」政策，醫療資源持續佈建，從醫事人員成長12.1％，到完成10所智能衛生所、4座醫療機構，包含土城醫院、樹林、新店及金山區衛生所，其中5月落成的金山區衛生所結合日間照顧中心，瑞芳醫療長照設施大樓，今年8月初也完成簽約。