北市水源快速道路周末封閉施工 警建議改道路線

台北市中正橋將在下月2日、3日連續2天的晚上11點到下午2點，進行改建工程施作，因預計封閉水源路、水源快速道路部分路段，警方提醒民眾預先準備，以免臨時道路交通壅塞。

中正二分局表示，中正橋新建工程預計封閉水源路（廈門街到泉州街口）及水源快速道路師大路到泉州街匝道、雙向全線路段。

警方提醒，因應水源路、水源快速道路封閉，建議東往西向，水源路提早於同安街、牯嶺街、廈門街右轉改道；水源快速道路往萬滑，下師大匝道轉汀州路往泉州匝道。

另外，自水源快速道路往新店，下泉州匝道轉汀州路轉師大路上師大匝道。

警方說，前次水快全線管制時，由於用路人對改道資訊不熟悉，造成水快沿線車速大幅度下降，為維護民眾行車順暢，建議用路人提早於萬華富民匝道改道，改走平面道路，避免行經水源快速道路泉州至師大路段。

中正二分局說，警方已預先規劃警力及派遣義交於中華泉州、師大水源、汀州路沿線等重要路口指揮疏導，加強路況查報，並適時啟動交通快打，及時疏導避免臨時道路交通壅塞。