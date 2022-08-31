北藝20年自償率50% 議員批：養到20歲還要當「媽寶」？

北市府訂定台北市台北表演藝術中心市有財產管理使用收益辦法，上午向市議會報告時，因柯文哲曾說「音圖是炸彈要小心，不然會重蹈北藝的覆轍」，議員認為，未來每年市府要補助北藝3億元，北藝非自負盈虧，且評估20年自償率是50%，質疑北藝養到20歲還不能自立，還要當「媽寶」嗎？

市府文化、法務、財政局等官員上午赴議會法規會報告此案，議員楊靜宇質疑，市府送預算要補助北藝5.3億，但將來營運多久，北藝才可以自給自足？ 文化局副局長陳譽馨表示，北藝為20年自償率百分之50%，且北藝是採行政法人組織運作，與市有財產管理辦法不同，市有財產是繳庫，北藝不受此限制。

議員王浩和秦慧珠質疑，北藝收入歸自己，與北流一樣？賺的自己的，賠了也不自負盈虧？秦慧珠批評，柯文哲日前來專案報告，指市府未來每年貼3億給北藝，說北藝是炸彈要小心？但北藝收入都放口袋，帳怎麼算？

法務局長袁秀慧表示，行政法人有其行政目的，像北流是鼓勵流行音樂，北藝是表演藝術，並不用適用一般市府局處的概念，剛開始營運營收可能不夠，初期可能靠補貼，但之後會追求平衡，也不是營收只放口袋，市府還是可監督。

陳譽馨指出，行政法人相關的自治條例中，都會成立績效評鑑委員會，補助的支用也有規範，若有涉及政府採購法， 要依相關規定辦法，市府會善盡監督職責。

另外，市府給補助費一年5億是開辦初期，需要政府投注較多資源，但有負給北藝行政責任，包括人才、產業扶植，有公共任務，未來補助款會逐年下降。

至於北藝自償，之前的財務評估是20年左右的自償率是50%，議員王浩也批養20歲還不能自立，還要當「媽寶」？