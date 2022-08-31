木柵社宅被爆「牆裂漏水飄屎味」還逼封口 北市都發局回應了

台北市文山區的木柵社宅號稱媲美豪宅，除了是北市都更中心首件委外管理社宅，也是市長柯文哲視為任內重要政績，但近期卻有住戶抱怨入住1年半問題不斷發生，包含牆壁龜裂、屋頂漏水、馬桶飄出異味等，扯的是，向物業管理員投訴卻被要求封口。北市都發局表示，絕無物管人員隱匿事實情況，目前已派員處理。

北市府斥資5億4千萬興建的木柵社宅位於文山區久康街，基地面積533坪，為1棟地上15層、地下4層鋼筋混泥土建築物，規畫1至3房等3種房型，總計119戶對外招租，每月租金1萬至4萬不等，去年2月、農曆春節前夕開放入住。

但近期不少民眾指出，入住1年半後問題不斷冒出，包含浴室門會自動反鎖，向物管人員反映卻要求住戶自行拿硬幣轉開門鎖、大樓門阻器損壞回應自行拿東西塞住即可、天花板漏水反映給物管人員，卻被嗆「不專業」、電梯有高低差甚至出現過站不停、異常抖動狀況，讓住戶憂心安全問題。

都發局表示，有關木柵社宅社設備及生活管理等問題，市府接獲民眾通報後，即刻會派員改善處理，並適時向住戶說明。

針對通報物管人員問題處理未能滿意部分，都發局表示，物管中心接獲民眾反映後都會登錄且相關案件也會登入社宅雲列管，處理完成後須由三方簽認才能解列案件，對於有住戶反映物管中心要求禁言部分，經了解個案後得知，現場管理人員已進行多次協調溝通，協調修繕都有紀錄，絕無隱匿或造假數據行為。

都發局表示，有關禁言限制應為雙方溝通誤會所致，經了解該物管人員是盼住戶若有報修案件，就循物館登記、社宅雲通報等正式古道，確保案件能即時登錄及列管處理情況，非禁制住戶不能針對需修繕事項發言或隱匿情況。

都發局指出，社宅相關設備問題的改善已採心卻失，除入住初期採用「162快速通報」解決大量磨合階段所產生的入住疑義外，目前只要住戶反映問題，現場物管及維修人員約妥住戶時間後即進場處理；馬桶異味部分，入住初期就有向住戶說明，因下方存水灣長期未使用導致水位較低，因此水封效果不佳，了解後已即時處理。

門鎖更換、水錘異音、電梯使用調校等問題，均已進行改善並向住戶即時說明；牆壁裂縫部分，經了解是因地震後，室內隔間牆產生表面裂縫，非屬結構承重牆不致對結構有所影響，除通報後已改善完成者，後續市府也會將再約妥住戶時間通案做進一步改善。

都發局強調，社宅住戶反映問題均會積極處理，從未迴避或隱匿不報，住戶入住社宅如遇生活疑義，可透過物管中心及社宅雲系統通報，管理中心一定儘速協助相關狀況排除。