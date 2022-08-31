登記吉日 綠營4派系、民眾黨、李婉鈺提政見互拚聲量

年底九合一大選登記邁入第三天，今逢吉日，不少議員參選人都來登記，上午已有25人登記完成。民進黨蘇系、新潮流、正國會及湧言會組團現身，民眾黨11位參選人也在秘書長謝立功陪同下合體，以及現場最吸睛的無黨籍參選人李婉鈺找來美女團陪同登記。

民進黨蘇系青年軍最早登場，參選人彭一書、彭莉惠、翁震州及議員張維倩4人合體共組「青年育兒連線」，並提出凍卵補助、育兒津貼、營養午餐補助以及在地就學就養，承諾當選後會實現相關政策。

民進黨正國會、湧言會、新潮流約10時30分左右接力到場。正國會議員參選人卓冠廷、山田摩衣、陳乃瑜在議員李坤城宣示要搓破新北市長侯友宜三大謊言泡泡，包括防疫成績吊車尾、賣社宅辜負青年、永不表態等，喊話侯若會落跑的市長，不如直接去選總統。

新潮流議員參選人顏蔚慈、林秉宥及議員張錦豪、戴瑋姍則在立委沈發惠、議員陳文治陪同下合體，喊出「新北新戰力、四席一起拚」，盼現任新潮流議員的問政成績拉起新人一起前進議會。

湧言會議員參選人黃淑君、李宇翔、曾進益及議員張之豪合體現身，還帶來各自孩子來登記。此外，其他民進黨議員參選人高乃芸、石一佑及議員羅文崇，國民黨議員陳偉杰上午也現身完成登記。

同一時間，民眾黨11位參選人則由秘書長謝立功現身力挺，以「百工百業護新北」為主題，參選人身穿過去曾任職的衣服，包括空姐、商人、軍人等，希望發揮百工百業的精神，爭取市民支持。