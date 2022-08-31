新店區中興路左轉寶慶街人車改分流 提升行人安全

新北市新店區中興路左轉寶慶街車流多，嚴重影響行人穿越路口安全，新北市交通局以人本角度重新檢討號誌規畫，決定將中興路左轉寶慶路車流與穿越中興路的行人分流，提升行人通行安全。

新北市交通局交通管制工程科長林昭賢表示，中興路與寶慶街口是銜接景美橋、景美溪橋兩座橋梁往返北市的重要路口，由中興路往景美橋及秀朗橋方向的車流都會在此路口左轉。社區居民反映穿越路口行穿線時，常遇到左轉車輛不禮讓行人通行，行人被擋到車流中，寸步難行，更是險象環生。

他說，交通局經邀集相關單位及里長辦理會勘，決定將中興路左轉車流與行人穿越的時間分流，讓行人不受左轉車干擾，可安全的通過馬路。

林昭賢說，左、右轉車流量大的路口，穿越路口的行人易受轉向車輛影響安全，轉向車輛也會因禮讓行人而造成排隊情形；為減少行人與轉向車輛交織狀況，交通局將依路口行人、車流量與轉向量、車流紓解效率及路口行人停等空間，綜合評估設置行人專用時相可行性；不適合設置行人專用時相的路口，則以行人綠燈早開方式提供行人優先穿越路口，兼顧行人需求及避免造成交通壅塞。

交通局指出，目前市境內已設置56處行人早開及121處行人專用時相，再次提醒汽機車行經路口時，務必遵循「路口慢看停」原則，減速慢行、停讓行人，維護行人通行安全。