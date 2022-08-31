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成蘆橋五股端拓寬工程 9月起洲后路封閉需改走替代道路

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
新北養工處表示，成蘆橋五股端拓寬工程前，已協調五股體健公園讓出一些土地先行施作臨時替代道路，屆時欲前往成泰路三段的民眾，可改由臨時替代道路通行前往。圖／新北工務局提供
新北養工處表示，成蘆橋五股端拓寬工程前，已協調五股體健公園讓出一些土地先行施作臨時替代道路，屆時欲前往成泰路三段的民眾，可改由臨時替代道路通行前往。圖／新北工務局提供

新北成蘆大橋是蘆洲和五股間往來重要幹道，往五股方向下橋處因引道束縮導致成泰路口汽機車轉向交織，交通混亂引發民怨。新北養工處將於9月1日起至明年5月底做五股端拓寬工程，屆時必須封閉下橋引道旁的洲后路，期間請用路人改由洲后路旁新闢替代道路通行。

養工處表示，成蘆大橋橫跨塭仔川，為蘆洲、五股兩地來往重要橋梁，汽機車流量大，但在蘆洲往五股下橋處，車道由原本2個汽車道及2個機車道，束縮為2個混合車道，汽機車相互交織以致在下橋處成泰路口經常發生擦撞等交通事故，為保障汽機車行車安全，決定將五股端橋梁拓寬，提供專用機車道供機車族使用，給用路人一個安全行車環境。

養工處指出，成蘆大橋拓寬工程將於9月1日起至明年5月底，工期9個月，期間將封閉成蘆大橋旁往五股方向洲后路，為預防封閉洲后路後造成當地交通雪上加霜，因此在成蘆橋拓寬工程前，已協調五股體健公園讓出一些土地先行施作臨時替代道路，屆時欲前往成泰路三段的民眾，可改由臨時替代道路通行前往。

養工處表示，成蘆大橋五股端拓寬工程完工後，下橋處車道將和橋面一致，擁有2個汽車道及2個機車道，同時成泰路口將一併配合號誌調整，提供更完善的通行環境，施工期間造成不便敬請見諒。

成蘆大橋往五股方向，下橋處正在進行拓寬工程，將於9月1日起至明年5月底，封閉下橋引道旁的洲后路，施工期間請用路人改由洲后路旁新闢的替代道路通行，並配合現場義交指揮減速慢行。圖／新北工務局提供
成蘆大橋往五股方向，下橋處正在進行拓寬工程，將於9月1日起至明年5月底，封閉下橋引道旁的洲后路，施工期間請用路人改由洲后路旁新闢的替代道路通行，並配合現場義交指揮減速慢行。圖／新北工務局提供
成蘆橋拓寬工程前，新北養工處已協調五股體健公園讓出一些土地先行施作臨時替代道路，屆時欲前往成泰路三段的民眾，可改由臨時替代道路通行前往。圖／新北工務局提供
成蘆橋拓寬工程前，新北養工處已協調五股體健公園讓出一些土地先行施作臨時替代道路，屆時欲前往成泰路三段的民眾，可改由臨時替代道路通行前往。圖／新北工務局提供

車道 替代道路 新北

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