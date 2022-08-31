成蘆橋五股端拓寬工程 9月起洲后路封閉需改走替代道路

新北成蘆大橋是蘆洲和五股間往來重要幹道，往五股方向下橋處因引道束縮導致成泰路口汽機車轉向交織，交通混亂引發民怨。新北養工處將於9月1日起至明年5月底做五股端拓寬工程，屆時必須封閉下橋引道旁的洲后路，期間請用路人改由洲后路旁新闢替代道路通行。

養工處表示，成蘆大橋橫跨塭仔川，為蘆洲、五股兩地來往重要橋梁，汽機車流量大，但在蘆洲往五股下橋處，車道由原本2個汽車道及2個機車道，束縮為2個混合車道，汽機車相互交織以致在下橋處成泰路口經常發生擦撞等交通事故，為保障汽機車行車安全，決定將五股端橋梁拓寬，提供專用機車道供機車族使用，給用路人一個安全行車環境。

養工處指出，成蘆大橋拓寬工程將於9月1日起至明年5月底，工期9個月，期間將封閉成蘆大橋旁往五股方向洲后路，為預防封閉洲后路後造成當地交通雪上加霜，因此在成蘆橋拓寬工程前，已協調五股體健公園讓出一些土地先行施作臨時替代道路，屆時欲前往成泰路三段的民眾，可改由臨時替代道路通行前往。