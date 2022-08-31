2030年減碳30%！新北充電樁數量搞不清 市府被批空喊口號

新北市長侯友宜訂定2030年減碳30%，其中一項關鍵為電動車，交通局曾立下2030年停車格充電設施達到5%覆蓋率的目標，但全市公有停車格7萬9014位，交通局僅掌握轄管停車場充電樁數量267支比例僅0.33%，其他市有場館充電樁數卻未掌握，議員鄭宇恩批評，連境內充電樁數量都不知，質疑市府空喊美麗口號。

新北市府表示，後續將調查其他公務機關充電樁的設置數量。台灣政府為提高民眾購買電動車意願，除免收牌照稅、燃料費，也減免貨物稅。新北市長侯友宜也訂下2030年減碳30%、2050年淨零碳排放目標，新北市府各機關也啟動公務車電動化，交通局也宣示2030年要達到停車格有5%裝設充電樁。

去年9月新北市電動汽車1802輛、今年成長到2779輛，但去年充電樁247支，今年僅成長20支到267支，充電樁成長相對緩慢，民眾認為充電樁數量少是不願買電動車主因。新北境內包含公有市場、圖書館或運動中心停車格等公有停車格共7萬9014位，充電樁數267支僅設置0.33%，但交通局僅以轄管3萬7千格為比例，目標2030停車位充電設施比例達5%。

新北市議員鄭宇恩對此批評，交通局說2030年要達到停車格有5%充電樁，但連境內公有充電樁現有數量都無法掌握，又如何能朝2030年5%目標邁進？質疑市府只會空喊口號。市議員葉元之也說，許多民眾反映電動樁不夠降低購買電動車意願，充電樁裝設速度應跨局處加速推動。

新北市交通局表示，經濟部要求電動汽車與充電樁比為15:1，新北市2779台電動汽車有267支充電樁，數量已經高於中央要求。而由於目前電動汽車數量仍偏低，交通局將隨電動汽車成長幅度調整充電樁數。另新設停車場皆留設充電樁管線位置，待需求增加時即可新增充電樁。充電樁業管單位經發局則說，後續將調查其他公務機關充電樁設置數量。