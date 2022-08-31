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今年1至7月北市警受理63萬件報案 較上年增14.9%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市警局。圖／報系資料照
台北市警局。圖／報系資料照

北市主計處統計，台北市今年1月至7月「110」電話及網路受理案件63.0萬件，較去年同期增加8.2萬件，增幅達14.9%；藉由錄影監視系統破獲案件有1萬803件，也較上年同期增加3928件，增幅57.1%。至於今年案件數增加，分析是因去年疫情三級警戒，才導致比較基期報案數較少。

北市主計處統計，北市府所屬警察單位受理民眾報案多以「110」電話報案為主，因應網路科技發達，另提供網路報案服務。今年1月至7月民眾透過「110」電話及網路受理報案63.0萬件，較上年同期增加8.2萬件，增幅為1成5左右，主因是去年疫情三級警戒影響，案件發生件數減少，導致比較基期的受理報案數較少。

至於「110」電話報案62.3萬件，以交通事件39.9萬件占64.1%最多，為民服務案件17.0萬件占27.2%居次；網路受理報案6916件，則較上年同期減少1890件，減少幅度21.5%。

另外，為維護公共安全、犯罪預防及偵查，北市府設置錄影監視系統，以增進辦案效能。今年1至7月北市府警察局藉由錄影監視系統破獲案件計1萬803件，較上年同期增加3928件，也是因110年受COVID-19疫情三級警戒影響，案件發生件數減少，致比較基期運用監視系統破獲案件數較少。

至於破獲案件的類型分析，以刑事案件8490件、占78.6%最多；若觀察近年監視系統破獲案件情形，110年全年破獲1.2萬件，較103年增加0.5萬件81.8%。

北市 疫情 三級警戒

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